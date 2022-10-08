НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 14:25

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле окраины Шебекино со стороны ВСУ

<p>Шебекино. Фото © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/862" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Шебекино. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле окраины города Шебекино, в результате которого никто из местных жителей не пострадал.

"Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередачи. Поговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия. Администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы уже работают на месте", написал Гладков в своём телеграм-канале.

ВСУ весь день обстреливали село в Белгородской области

ВСУ весь день обстреливали село в Белгородской области

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли удар по селу Бирюч в Белгородской области, в результате чего, предварительно, пострадала 16-летняя девушка.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров