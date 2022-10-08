Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле окраины Шебекино со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле окраины города Шебекино, в результате которого никто из местных жителей не пострадал.

"Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередачи. Поговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия. Администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы уже работают на месте", — написал Гладков в своём телеграм-канале.