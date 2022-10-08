Экс-посол Украины в Германии Мельник признался, что сожалеет о многих своих заявлениях

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник жалеет о многих своих высказываниях, но удалять их из соцсетей не собирается. Об этом он сказал в интервью Spiegel, оправдывая эмоциями свою словесную несдержанность.

"Я сожалею о многом из того, что написал, но, в отличие от других, я не удаляю свои твиты", — уточнил дипломат, заверив издание, что никакой расчётливости в его резких словах никогда не было.