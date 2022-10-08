В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию взрывов в детсадах

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали группу украинских диверсантов, которые планировали устроить серию терактов на гражданских объектах. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности ЛНР.

В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов. Видео © t.me / "ЛуганскИнформЦентр Z"

"Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики. В результате оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования", — заявил собеседник агентства.

Как заметил один из задержанных, ему и другим диверсантам было необходимо заминировать мост, а также другие объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детские сады.