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Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 14:42
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В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию взрывов в детсадах

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали группу украинских диверсантов, которые планировали устроить серию терактов на гражданских объектах. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности ЛНР.

В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов. Видео © t.me / "ЛуганскИнформЦентр Z"

"Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики. В результате оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования", — заявил собеседник агентства.

Как заметил один из задержанных, ему и другим диверсантам было необходимо заминировать мост, а также другие объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детские сады.

ВСУ стянули к границам ЛНР около 40 тысяч бойцов
ВСУ стянули к границам ЛНР около 40 тысяч бойцов

Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ для диверсий на территории ЛНР переодеваются в форму местной Народной милиции и пытаются проникнуть на территорию региона.

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ТАСС / Центр общественных связей ФСБ РФ

Артур Белкин
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