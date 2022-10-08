Почему Украина запустила сценарий Судного дня, подорвав Крымский мост О чём предупреждали чиновники и военные эксперты в случае атак на Крымский мост и чего теперь ждать Киеву 8 октября, 13:21 22914 22914 На снимке с камеры видеонаблюдения видны пламя и дым, поднимающиеся после взрыва на Керченском мосту в Керченском проливе 8 октября 2022 года. Обложка © Getty Images / Security Camera / Anadolu Agency

Атака на Крымский мост может стать той самой красной линией, про которую так часто говорит российская власть. Это будет означать, что в ближайшее время могут быть нанесены массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт. Киевский режим готов продолжать боевые действия, учитывая, что реальная власть в Незалежной принадлежит западным кураторам, но на данный момент с них ответственности никто не снимал, кроме них самих.

СК РФ публикует видео с места взрыва на Крымском мосту. Видео © СК РФ

Накануне в New York Times появилась статья, авторы которой упорно пытаются доказать, что часть действий власти Украины не согласовывают с западными советниками. Например, они не знали, что украинские спецслужбы готовят убийство Дарьи Дугиной. И вообще, их держат в неведении.

— Американские власти недовольны тем, что Украина не проявляет открытости в отношении её военных и тайных планов, особенно на российской территории, — говорится в статье.

Убийство Дарьи Дугиной называется "одной из самых дерзких на сегодняшний день операций". В США опасаются, что такие действия могут развязать Москве руки для ударов по центрам принятия решений. Теперь есть диверсия на Крымском мосту, в результате которой движение по нему парализовано. От неё, вероятнее всего, американцы открестятся, но стоит напомнить, что украинские "говорящие головы" называли мост одной из целей, удар по которой будет санкционирован Западом.

— Если есть ограничения от партнёров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает, — говорил в июле советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что удар по мосту — провокация, цель которой — тактический ядерный удар по Украине.

— США заранее были в курсе о планируемом украинскими спецслужбами теракте против Крымского моста. Одна из целей теракта — спровоцировать ответный российский удар по Украине с использованием ТЯО, — считает эксперт.

Реакция Восточной Европы в этом случае предсказуема. Главные русофобы Европы уже поспешили отметиться: депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал "бальзамом на сердце" новости о подрыве Крымского моста, а министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал теракт, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.

Реакция на теракт

Следствие, выяснение обстоятельств и всё прочее — хорошо, но может быть и лучше. В частности, удары по пресловутым центрам принятия решений. Ещё в апреле зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что ответ за удар по Крымскому мосту будет.

— Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью, — заявил Медведев.

На этом он не остановился. На встрече с ветеранами в Волгограде Дмитрий Медведев пообещал быстрый ответ в случае атаки на Крым.

Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

— Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжёлый. Укрыться будет очень сложно, — сказал экс-президент.

Сокрушительный ответ обещал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

— Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернётся сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия, — сообщил Шеремет российским СМИ.

Не отставали от заявлений и другие парламентарии. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что мост защищён, а в случае удара ответ будет.

— Удары по Крымскому мосту — это больные фантазии Киева. Он надёжно защищён. Но, если только попробуют, получат так, что мало не покажется, — отмечал депутат.

По предварительным данным СК России, в результате взрыва на Крымском мосту погибли пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с подорвавшимся грузовиком. Подняты тела погибших мужчины и женщины, их личности устанавливаются. В рамках расследования установлены данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.

В свою очередь, подготовка к восстановительным работам повреждённого полотна на автомобильной и железнодорожной частях уже началась, хотя точных сроков никто не ставит. Минтрансом запущены новые логистические маршруты, заработала Керченская паромная переправа. После проведения Минтрансом РФ первичной оценки инфраструктуры Крымского моста работоспособность участка обещают восстановить к 20:00 по московскому времени.

Готовьте свечки

Вопрос об ударе по энергетической инфраструктуре Украины уже давно обсуждается в информационном поле России на уровне военных экспертов.

— Необходимы массированные ракетные удары по транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуре Украины. Боевые действия в белых перчатках вести нельзя, — напоминал накануне теракта главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Пуск высокоточной ракеты "Оникс" расчётом дивизиона берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На сегодняшний день не приходится сомневаться, что такие удары в ближайшие дни могут быть нанесены. Целью атак могут стать ТЭЦ, ГЭС и прочие вырабатывающие электроэнергию объекты, а также мосты. Объектами для уничтожения с нашей стороны также становятся здания и представители спецслужб Украины.

— МО Украины и СБУ необходимо приравнять к террористическим организациям. Отношение к ним должно быть таким, как мы относимся к ИГИЛ*. Права этих людей минимизированы. За этим следует и уничтожение этих людей, и структур, и объектов. Не надо играть в какую-то толерантность и добрую волю — это путь к поражению, — рассказал Лайфу военный эксперт Борис Рожин.

Формат СВО

Удар по Крыму — это прямое нападение на российскую территорию. Если атаки на Херсонщину, Запорожье, ДНР и ЛНР можно было как-то стерпеть, то с Крымом так не получится. Одним из возможных вариантов развития событий является наступление на Николаев и Одессу. Сейчас это кажется нереально, так как украинские формирования ведут наступление на херсонском направлении, однако это большое заблуждение.

Во-первых, в стране происходит частичная мобилизация. Во-вторых, поступают новые образцы вооружения. В-третьих, в Белоруссии всё чаще говорят о возможном вступлении в СВО, таким образом, северный фланг может быть закрыт союзной армией, а все наши усилия перейдут на южное направление. Нельзя забывать, что, забрасывая "мясом" Херсонскую область, украинское командование оголяет Одессу и Николаев, тем самым Россия получает шанс.

Вместе с этим специальная военная операция может превратиться в полноценную войну со всеми вытекающими. Нападение на территорию России может повлиять на участие союзнических организаций — например, ОДКБ.

Крым и Херсон не оторваны от материка. Осталась трасса через Мариуполь. Но нужно понимать, что дорога эта не самая безопасная. Те же HIMARS бьют точно и ничего им не мешает полностью отрезать российские города от связи с Большой землёй. Как и когда мы ответим, предстоит понять в ближайшие дни.

Пожар на Крымском мосту. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко Каков будет ответ России за Крымский мост? 0 Украина потеряет свою энергетическую и транспортную инфраструктуру Россия начнёт полномасштабное наступление на юге Украины Ответа не будет Ответ будет не сейчас

Авторы Даниил Черных