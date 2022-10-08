Песков: В ближайшие дни не планируется обращения Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не будет выступать с обращением к жителям страны, сообщил РИА "Новости" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков: Путин не планирует нового обращения к россиянам по теме спецоперации

Напомним, в прошлый раз президент обратился к россиянам 21 сентября. Тогда речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер объявил частичную мобилизацию.