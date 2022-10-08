Подоляк резко сменил риторику и начал отшучиваться о версиях подрыва Крымского моста
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвавший диверсию на Крымском мосту "началом" и намекнувший на причастность к ней Киева, теперь предлагает дождаться результатов расследования. В интервью немецкому изданию Bild он язвительно отшучивается тем, что у ЧП могут быть и другие версии, например "неудачный салют".
"Пока трудно сказать, что именно там могло произойти. Нам нужно дождаться получения списка всех версий паники от самих россиян, а затем провести профессиональное расследование в наших специализированных органах. Возможно, это было продолжением празднования дня рождения в Кремле и неудачного салюта фейерверком", — сказал Подоляк.
Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, погибло три человека. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сразу после ЧП заявил, что это только "начало". По его словам, "всё незаконное должно быть разрушено".
ТАСС / EPA / STRINGER