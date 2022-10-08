Подоляк резко сменил риторику и начал отшучиваться о версиях подрыва Крымского моста

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвавший диверсию на Крымском мосту "началом" и намекнувший на причастность к ней Киева, теперь предлагает дождаться результатов расследования. В интервью немецкому изданию Bild он язвительно отшучивается тем, что у ЧП могут быть и другие версии, например "неудачный салют".

"Пока трудно сказать, что именно там могло произойти. Нам нужно дождаться получения списка всех версий паники от самих россиян, а затем провести профессиональное расследование в наших специализированных органах. Возможно, это было продолжением празднования дня рождения в Кремле и неудачного салюта фейерверком", — сказал Подоляк.