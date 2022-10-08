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Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 15:18
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В городе Скадовске Херсонской области предотвратили теракт

В Херсонской области предотвратили теракт, обнаружив СВУ возле административного здания в Скадовске. Об этом журналистам рассказал представитель региональных экстренных служб.

"8 октября 2022 года российскими силовыми структурами в городе Скадовске Херсонской области предотвращён террористический акт. Возле административного здания по улице Александровской обнаружено и обезврежено начинённое поражающими элементами СВУ мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте", — уточнил он.

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Два мирных жителя погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что сегодня в ЛНР задержали группу украинских диверсантов, которая планировала организовать серию терактов на объектах гражданской инфраструктуры региона, в том числе детских садиках.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Артур Белкин
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