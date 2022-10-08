В городе Скадовске Херсонской области предотвратили теракт
В Херсонской области предотвратили теракт, обнаружив СВУ возле административного здания в Скадовске. Об этом журналистам рассказал представитель региональных экстренных служб.
"8 октября 2022 года российскими силовыми структурами в городе Скадовске Херсонской области предотвращён террористический акт. Возле административного здания по улице Александровской обнаружено и обезврежено начинённое поражающими элементами СВУ мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте", — уточнил он.
Ранее Лайф сообщал, что сегодня в ЛНР задержали группу украинских диверсантов, которая планировала организовать серию терактов на объектах гражданской инфраструктуры региона, в том числе детских садиках.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY