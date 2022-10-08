Тысячи немцев вышли на митинг перед Бундестагом с требованием отменить санкции против РФ

Тысячи граждан ФРГ собрались в центре Берлина перед Бундестагом с требованием отставки правительства канцлера Германии Олафа Шольца. Протестующие также выступают за отмену антироссийских санкций и поставки дешёвых энергоносителей из РФ.

Немцы вышли на антиправительственный митинг оппозиционной партии AfG в Берлине. Видео © Twitter / @NewsBecker

Организатором мероприятия стала крупная оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии", её официальный канал ведёт в YouTube прямую трансляцию из Берлина.

На плакатах собравшихся протестующих написано "Народ — это мы!" и "Наша страна превыше всего!". Немцы выражают недовольство взлетевшими ценами и социальной политикой своих властей, а также требуют возобновить поставки дешёвых российских энергоносителей.