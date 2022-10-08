НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 15:46

Тысячи немцев вышли на митинг перед Бундестагом с требованием отменить санкции против РФ

<p>Митинг оппозиционной партии AfD в Берлине. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NewsBecker/status/1578762768030654465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@</a><a href="https://twitter.com/AfD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AfD</a></p>

Митинг оппозиционной партии AfD в Берлине. Обложка © Twitter / @AfD

Тысячи граждан ФРГ собрались в центре Берлина перед Бундестагом с требованием отставки правительства канцлера Германии Олафа Шольца. Протестующие также выступают за отмену антироссийских санкций и поставки дешёвых энергоносителей из РФ.

Немцы вышли на антиправительственный митинг оппозиционной партии AfG в Берлине. Видео © Twitter / @NewsBecker

Организатором мероприятия стала крупная оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии", её официальный канал ведёт в YouTube прямую трансляцию из Берлина.

На плакатах собравшихся протестующих написано "Народ — это мы!" и "Наша страна превыше всего!". Немцы выражают недовольство взлетевшими ценами и социальной политикой своих властей, а также требуют возобновить поставки дешёвых российских энергоносителей.

В Болгарии обозначили ключевой недостаток антироссийских санкций

В Болгарии обозначили ключевой недостаток антироссийских санкций

Такие же демонстрации сегодня проходят в Австрии — жители Вены требуют отменить санкции против России и выйти из Евросоюза. В толпе можно увидеть плакаты с надписью "Нет поддержке разжигателям войны — ЕС, НАТО, США!" и российские флаги.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров