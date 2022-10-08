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8 октября, 15:01

Сотни протестующих в Вене требуют отменить санкции против России и выйти из ЕС

На антиправительственный митинг в центре Вены вышли сотни австрийцев. Люди требуют отмены санкций против России, а также выступают за сохранение военного и политического нейтралитета Австрии. Видео с места предоставляет РИА "Новости".

Антиправительственные митинги в Вене 8 октября. Видео © РИА "Новости"

"За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией", — гласят слоганы на плакатах протестующих.

Также на митинге звучат такие фразы, как "Нет поддержке разжигателям войны — ЕС, НАТО, США" и "Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты, нет санкциям, высоким налогам, инфляции". Некоторые держат в руках российский триколор.

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Ранее Бельгия отказалась голосовать по восьмому пакету санкций ЕС против России. Однако блокировать решение о новых ограничениях не стала из соображений "европейской солидарности".

Обложка ©

t.me / rian_ru

Ирина Фальке

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