Сотни протестующих в Вене требуют отменить санкции против России и выйти из ЕС

На антиправительственный митинг в центре Вены вышли сотни австрийцев. Люди требуют отмены санкций против России, а также выступают за сохранение военного и политического нейтралитета Австрии. Видео с места предоставляет РИА "Новости".

Антиправительственные митинги в Вене 8 октября. Видео © РИА "Новости"

"За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией", — гласят слоганы на плакатах протестующих.

Также на митинге звучат такие фразы, как "Нет поддержке разжигателям войны — ЕС, НАТО, США" и "Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты, нет санкциям, высоким налогам, инфляции". Некоторые держат в руках российский триколор.