Не выдержал напряжения: Медведев снялся перед третьим сетом в матче против Джоковича в Астане

Первая ракетка России Даниил Медведев выбыл из борьбы на турнире в Астане, уступив в полуфинале сербу Новаку Джоковичу. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Наш спортсмен отказался от продолжения встречи перед началом третьего сета. Это произошло после того, как Джокович сравнял счёт по партиям — 4:6, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время россиянин исполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта, отдав сопернику одну свою подачу.