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8 октября, 14:54

Не выдержал напряжения: Медведев снялся перед третьим сетом в матче против Джоковича в Астане

Медведев не смог закончить матч против Джоковича в полуфинале турнира в Казахстане

Первая ракетка России Даниил Медведев выбыл из борьбы на турнире в Астане, уступив в полуфинале сербу Новаку Джоковичу. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Наш спортсмен отказался от продолжения встречи перед началом третьего сета. Это произошло после того, как Джокович сравнял счёт по партиям — 4:6, 7:6 (8:6).

Рублёв проиграл Циципасу в полуфинале теннисного турнира в Астане

Рублёв проиграл Циципасу в полуфинале теннисного турнира в Астане

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время россиянин исполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта, отдав сопернику одну свою подачу.

В финале Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции, одолевшим россиянина Андрея Рублёва (4:6, 6:4, 6:3). Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 9 октября.

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АТР

Роман Фейгин

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