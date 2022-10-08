Не выдержал напряжения: Медведев снялся перед третьим сетом в матче против Джоковича в Астане
Медведев не смог закончить матч против Джоковича в полуфинале турнира в Казахстане
Первая ракетка России Даниил Медведев выбыл из борьбы на турнире в Астане, уступив в полуфинале сербу Новаку Джоковичу. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.
Наш спортсмен отказался от продолжения встречи перед началом третьего сета. Это произошло после того, как Джокович сравнял счёт по партиям — 4:6, 7:6 (8:6).
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время россиянин исполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта, отдав сопернику одну свою подачу.
В финале Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции, одолевшим россиянина Андрея Рублёва (4:6, 6:4, 6:3). Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 9 октября.
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