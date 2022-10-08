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8 октября, 14:57
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Сестра владельца взорванного на Крымском мосту грузовика не верит в его причастность к ЧП

<p>Самир Юсубов. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/44769" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Самир Юсубов. Фото © t.me / SHOT

Телеграм-каналу SHOT удалось пообщаться с сестрой владельца красного тягача International Prostar, подрыв которого стал причиной обрушения части Крымского моста. Женщина не верит, что её 25-летний брат Самир Юсубов причастен к происшествию.

Сестра Самира Юсубова не верит в причастность брата к ЧП на Крымском мосту. Видео © t.me / SHOT

Судя по кадрам, эта тема для женщины является болезненной и говорить об этом она не желает. Однако она с уверенностью заявила, что всё, о чём пишут в СМИ о её родственнике, неправда. Что конкретно является ложной информацией, она уточнять не стала.

"Я вам говорю, что это неправда. <…> Я читаю всякую чушь, ерунду. Я начиталась уже", — заявила она.

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Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, три человека погибли. Криминалисты СК РФ начали работу на месте диверсии. Проводятся обыски у владельца взорвавшегося большегруза — 25-летнего Самира Юсубова. Также спецслужбы выясняют, как заминированный транспорт въехал на Крымский мост с учётом всех мер безопасности на объекте. Стал известен и маршрут фуры до ЧП.

Оксана Попова

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