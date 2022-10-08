Сестра владельца взорванного на Крымском мосту грузовика не верит в его причастность к ЧП

Телеграм-каналу SHOT удалось пообщаться с сестрой владельца красного тягача International Prostar, подрыв которого стал причиной обрушения части Крымского моста. Женщина не верит, что её 25-летний брат Самир Юсубов причастен к происшествию.

Судя по кадрам, эта тема для женщины является болезненной и говорить об этом она не желает. Однако она с уверенностью заявила, что всё, о чём пишут в СМИ о её родственнике, неправда. Что конкретно является ложной информацией, она уточнять не стала.