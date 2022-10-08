Глава МЧС Куренков прибыл на место подрыва грузовика на Крымском мосту
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на Крымский мост, где в результате подрыва грузовика произошло обрушение двух пролётов автомобильной дороги. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он осмотрел место происшествия.
"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облёт, осмотрел место происшествия", — рассказали в МЧС.
Напомним: сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, три человека погибли. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи со случившимся, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Также власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали взрыв на объекте "началом", а глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил украинский спецназ с удачной операцией на Крымском мосту.
ТАСС / EPA / STRINGER