Крупнейший профсоюз Италии проводит многотысячный митинг в центре Рима

Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL), крупнейшая профсоюзная организация страны, начала многотысячную демонстрацию "Италия и Европа, слушайте мир труда!" в центре Рима. Акция приурочена к годовщине разгрома офиса CGIL противниками ковид-сертификатов при посредничестве местных ультраправых групп.

Организаторы считают, что шествие соберёт более десяти тысяч человек. Маршрут же, по которому пройдёт колонна, не избегает туристических мест, что не принято в итальянской столице. Демонстранты выступают против повышения цен на энергию, инфляции и с пацифистскими и антифашистскими лозунгами.