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8 октября, 15:34

Крупнейший профсоюз Италии проводит многотысячный митинг в центре Рима

Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL), крупнейшая профсоюзная организация страны, начала многотысячную демонстрацию "Италия и Европа, слушайте мир труда!" в центре Рима. Акция приурочена к годовщине разгрома офиса CGIL противниками ковид-сертификатов при посредничестве местных ультраправых групп.

Акция "Италия и Европа, слушайте мир труда!" в Риме. Видео © AGTW

Организаторы считают, что шествие соберёт более десяти тысяч человек. Маршрут же, по которому пройдёт колонна, не избегает туристических мест, что не принято в итальянской столице. Демонстранты выступают против повышения цен на энергию, инфляции и с пацифистскими и антифашистскими лозунгами.

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Ранее Лайф писал, что жители Варшавы вышли на митинг против украинизации Польши. Среди лозунгов демонстрантов можно выделить, например, "Хватит воровства под видом помощи Украине!".

Обложка ©

AGTW

Матвей Шандрыголов

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