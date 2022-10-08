Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП "Запорожская АЭС"
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС". Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Во исполнение Указа Президента РФ от 5 октября 2022 года... создать ФГУП "Запорожская атомная электростанция" (город Москва), основанное на праве хозяйственного ведения", — отмечается в тексте распоряжения.
Кроме того, Росимуществу поручено утвердить устав предприятия, назначить его генерального директора и обеспечить формирование уставного фонда ФГУП в размере 500 тысяч рублей.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона.
ТАСС / Сергей Мальгавко