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8 октября, 15:28

Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП "Запорожская АЭС"

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС". Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Во исполнение Указа Президента РФ от 5 октября 2022 года... создать ФГУП "Запорожская атомная электростанция" (город Москва), основанное на праве хозяйственного ведения", — отмечается в тексте распоряжения.

Кроме того, Росимуществу поручено утвердить устав предприятия, назначить его генерального директора и обеспечить формирование уставного фонда ФГУП в размере 500 тысяч рублей.

Евросоюз отказался признать законным переход ЗАЭС под контроль России

Евросоюз отказался признать законным переход ЗАЭС под контроль России

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин

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