Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП "Запорожская АЭС"

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС". Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Во исполнение Указа Президента РФ от 5 октября 2022 года... создать ФГУП "Запорожская атомная электростанция" (город Москва), основанное на праве хозяйственного ведения", — отмечается в тексте распоряжения.

Кроме того, Росимуществу поручено утвердить устав предприятия, назначить его генерального директора и обеспечить формирование уставного фонда ФГУП в размере 500 тысяч рублей.