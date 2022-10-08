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8 октября, 15:26

Политолог заявил, что санкции Запада против России ставят под удар мировую экономику

Политолог Есиев заявил, что санкции Запада против России ставят под удар мировую экономику

Политолог и член экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев рассказал Лайфу о том, как Запад жертвует собственной экономической мощью ради политических амбиций. Эксперт напомнил, что, по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевы, до 2026 года мировая экономика потеряет до четырёх триллионов долларов, это колоссальная сумма, равная ВВП Германии.

"Причин для этого много, и все они связаны с санкционной войной, развязанной европейскими государствами по наводке США. Основные из них — недостаток энергоносителей, продовольственные проблемы и логистические сложности. И каждую причину западные страны нажили самостоятельно, вводя одну санкцию за другой", рассказал политолог.

По словам Есиева, лидеры стран Запада понимают последствия своих действий, если для США противостояние с РФ — возможность не допустить утраты международного влияния, то цели Евросоюза неясны.

"Европа и без того находится под полным контролем Америки, но этого, видимо, недостаточно для европейских политиков. Однако текущие экономические проблемы европейской части континента не могут остаться незамеченными простыми гражданами. И политики вынуждены придумывать новые источники получения прибыли взамен добрых и экономически перспективных отношений с Россией", объяснил эксперт.

Есиев напомнил про желание Польши получить от Германии репарации за оккупацию времён Второй мировой войны. Соответствующее требование уже было направлено в Берлин. Тем не менее кризис в Европе, несомненно, затронет большую часть земли, так как ЕС — крупнейший рынок для целого ряда товаров из Африки, Ближнего Востока и Азии. По его оценке, санкции против России поставят под удар мировую экономику в целом.

Ранее Лайф писал, что попытки Европы сгладить последствия энергокризиса обойдутся ей в более чем триллион евро. К такому выводу пришли в компании "Яков и партнёры".

Сотни протестующих в Вене требуют отменить санкции против России и выйти из ЕС

Сотни протестующих в Вене требуют отменить санкции против России и выйти из ЕС

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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