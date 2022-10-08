НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 15:17

"Сразу почувствовал": Медведев объяснил, почему отказался от продолжения матча против Джоковича

Теннисист Даниил Медведев: Сразу почувствовал, что потянул мышцу

Экс первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заявил, что снялся с матча против серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Астане из-за растяжения мышцы. Об этом сообщает "Чемпионат".

Наш спортсмен неожиданно для всех покинул корт после того, как Джокович сравнял счёт по партиям — 4:6, 7:6 (8:6).

"На 1:0 на тай-брейке во втором сете почувствовал при ударе слева в открытой стойке щелчок в левой ноге. Сначала подумал, что, может, судорога. После очка понял, что не судорога. Сразу почувствовал, что потянул мышцу. Голова закружилась", — сказал Медведев.

Не выдержал напряжения: Медведев снялся перед третьим сетом в матче против Джоковича в Астане

Не выдержал напряжения: Медведев снялся перед третьим сетом в матче против Джоковича в Астане

В финале Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции, одолевшим россиянина Андрея Рублёва (4:6, 6:4, 6:3). Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 9 октября.

Обложка ©

АТР

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров