Литва призвала вооружать Украину по принципу "всё, что есть"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал натовских союзников поставлять Украине вооружение из имеющихся запасов по принципу "всё, что есть".

"Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно "всё, что мы имеем", не приводя никаких аргументов вроде "мы просто даём "Джавелины", "Стингеры" и, может, ещё что-то", — цитирует издание "Укринформ".

Ландсбергис назвал беспочвенными "дебаты" с союзными странами и добавил, что они уже не находят аргументов для отказа в поставках оружия, говоря, что оно технологически сложное для обучения и тренировки украинских военных или что оно может быть утеряно и уничтожено.

"А если это так, не вижу причин, почему бы Украине не предоставить всё, что у нас есть? Я уже не раз об этом говорил и сейчас повторюсь, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии", — подчеркнул министр.