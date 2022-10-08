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Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 15:50
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ВСУ четвёртый раз за день обстреляли Белгородскую область

Вооружённые силы Украины четвёртый раз за последние сутки обстреляли территорию Белгородской области, в этот раз снаряды прилетели в Грайворонский округ, сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попали сёла и город Грайворон Грайворонского городского округа. Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет", — написал Гладков.

В хуторе Тополи в результате обстрела со стороны Украины повреждения получили два жилых дома. На месте находится глава поселения и представители оперативных служб.

ВСУ весь день обстреливали село в Белгородской области
ВСУ весь день обстреливали село в Белгородской области

Ранее Лайф сообщал об обстреле окраины города Шебекино в Белгородской области. Там в результате действий украинских военных также обошлось без пострадавших. До этого ВСУ нанесли удар по селу Бирюч в Белгородской области, в результате чего, предварительно, пострадала 16-летняя девушка.

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ТАСС / Дмитрий Бойков

Артур Белкин
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