ВСУ четвёртый раз за день обстреляли Белгородскую область
Вооружённые силы Украины четвёртый раз за последние сутки обстреляли территорию Белгородской области, в этот раз снаряды прилетели в Грайворонский округ, сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попали сёла и город Грайворон Грайворонского городского округа. Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет", — написал Гладков.
В хуторе Тополи в результате обстрела со стороны Украины повреждения получили два жилых дома. На месте находится глава поселения и представители оперативных служб.
Ранее Лайф сообщал об обстреле окраины города Шебекино в Белгородской области. Там в результате действий украинских военных также обошлось без пострадавших. До этого ВСУ нанесли удар по селу Бирюч в Белгородской области, в результате чего, предварительно, пострадала 16-летняя девушка.
ТАСС / Дмитрий Бойков