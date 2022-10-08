ВСУ четвёртый раз за день обстреляли Белгородскую область

Вооружённые силы Украины четвёртый раз за последние сутки обстреляли территорию Белгородской области, в этот раз снаряды прилетели в Грайворонский округ, сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попали сёла и город Грайворон Грайворонского городского округа. Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет", — написал Гладков.