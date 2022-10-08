Появилось видео проезда первых машин по Крымскому мосту после взрыва грузовика

Появилось видео восстановленного автомобильного движения по Крымскому мосту, где сегодня утром прогремел взрыв. Перед въездом пробка растянулась на несколько километров из-за усиленного досмотра машин, передаёт корреспондент телеканала "Звезда".

Первые автомобили поехали по Крымскому мосту после диверсии. Видео © t.me / Zvezdanews

На кадрах первые автомобили движутся в направлении материковой части России по не пострадавшей части моста. Заторов здесь нет, стоять водителям приходится именно в ожидании досмотра. По оценкам журналиста телеканала, все проезжающие сейчас машины уже через пару часов пересекут переправу.