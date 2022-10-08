Появилось видео проезда первых машин по Крымскому мосту после взрыва грузовика
Появилось видео восстановленного автомобильного движения по Крымскому мосту, где сегодня утром прогремел взрыв. Перед въездом пробка растянулась на несколько километров из-за усиленного досмотра машин, передаёт корреспондент телеканала "Звезда".
Первые автомобили поехали по Крымскому мосту после диверсии. Видео © t.me / Zvezdanews
На кадрах первые автомобили движутся в направлении материковой части России по не пострадавшей части моста. Заторов здесь нет, стоять водителям приходится именно в ожидании досмотра. По оценкам журналиста телеканала, все проезжающие сейчас машины уже через пару часов пересекут переправу.
"Надо развернуться и ехать обратно в Керчь, там ночевать, а утром со спокойной совестью обратно. Вообще без проблем, сейчас всё разрулят, всё будет хорошо", — поделился водитель, ожидающий в очереди проверки автомобиля перед заездом на мост.
Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, трое человек погибли. Автомобильное движение запущено по неповреждённой части моста в реверсивном режиме. Чуть позже возобновилось и железнодорожное сообщение — под марш "Прощание славянки" поезда отправились из Севастополя и Симферополя в направлении Москвы. СК РФ начал расследование диверсии. Предположительно, установлен владелец взорванной фуры, а также водитель, находившийся за рулём.
t.me / Zvezdanews