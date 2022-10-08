За рулём взорванной на Крымском мосту фуры мог сидеть дядя её владельца
Mash: За рулём взорванного на Крымском мосту грузовика мог сидеть дядя его владельца
Махир Юсубов. Фото © T.me / breakingmash
Управлять грузовиком, который утром 8 октября подорвался на Крымском мосту, мог 52-летний Махир Юсубов, дядя владельца автомобиля. Об этом пишет Mash.
По данным источника, весь сентябрь автомобиль ездил по территории Краснодарского края. 22 сентября его заметили на посту в населённом пункте Цукерова Балка, после этого его видели ещё в трёх районах региона. 7 октября грузовик появился в Каневском районе, откуда отправился в Полтавский, затем — в Армавир, где находился около четырёх часов. Около 23 часов его заметили в посёлке Светлый Путь Темрюкского района, а после этого он пропал из поля зрения на шесть часов.
Обнаружить вновь его удалось 8 октября в пять часов утра в посёлке Стрелка. Что примечательно, добраться туда автомобиль мог за полчаса, однако потратил на путь целых шесть часов. В 5:52 грузовик заехал на Крымский мост, а уже в 6:05 произошёл взрыв. Телеграм-канал отмечает, что 52-летний Юсубов не выходил на связь с родственниками с 6 октября.
Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибли три человека.
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