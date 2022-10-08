За рулём взорванной на Крымском мосту фуры мог сидеть дядя её владельца

По данным источника, весь сентябрь автомобиль ездил по территории Краснодарского края. 22 сентября его заметили на посту в населённом пункте Цукерова Балка, после этого его видели ещё в трёх районах региона. 7 октября грузовик появился в Каневском районе, откуда отправился в Полтавский, затем — в Армавир, где находился около четырёх часов. Около 23 часов его заметили в посёлке Светлый Путь Темрюкского района, а после этого он пропал из поля зрения на шесть часов.