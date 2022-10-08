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Опубликовано 8 октября 2022, 17:00
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Чем известен новый командующий спецоперацией на Украине

Полковник в отставке Баранец напомнил, почему Суровикина прозвали генерал Армагеддон

Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко

Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил своим указом генерала Сергея Суровикина командующим объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО. Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал kp.ru о том, чем известен новый ответственный за ход спецоперации.

Суровикин родился в Новосибирске, окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба. Позже он упорно продвигался по карьерной лестнице, а в Чечне командовал "самой воюющей" 42-й гвардейской дивизией.

Уже в наше время он отличился в Сирии, где командовал российской группировкой войск. При нём, как говорят, РФ и достигла своих наибольших успехов в этой кампании. За своё умение действовать жёстко и нестандартно Суровикина прозвали генерал Армагеддон.

Во время спецоперации на Украине, куда его откомандировали с поста главнокомандующего ВКС, он также показал себя как профессионал. Именно под его командованием была окружена и разгромлена украинская группировка в горском котле, а также взяты Северодонецк и освобождены заложники на заводе "Азот".

Баранец считает, что последние неудачи на фронтах требуют нового лица в командовании, а генерал Суровикин имеет впечатляющий опыт и сможет перехватить инициативу у врага.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего объединённой группировкой в зоне проведения специальной военной операции.

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Матвей Шандрыголов
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