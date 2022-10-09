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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 12:38
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ВСУ обстреляли пляж и парк Энергодара, ранено 4 мирных жителя

ВСУ нанесли удар по пляжу и парку Победы города Энергодара, в результате четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

"8 октября украинские каратели совершили артиллерийский обстрел пляжа и парка Победы города Энергодара. В результате террористических действий ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя", говорится в заявлении.

Там отмечается, что специалисты продолжают работы по восстановлению энергоснабжения города и ближайших окрестностей, которое нарушилось из-за повреждения распределительного устройства Запорожской ТЭС при обстреле с украинской стороны.

На Запорожской АЭС перезапускают два энергоблока
На Запорожской АЭС перезапускают два энергоблока

Как писал Лайф, за последнее время интенсивность обстрелов Энергодара увеличилась в разы. По одной из версий, украинская армия массированными обстрелами береговой линии готовится к проведению десантной операции. Обстановка в регионе стала очень небезопасной. Власти Херсонской и Запорожской областей даже согласовали вывоз детей из прифронтовой зоны на территорию Крыма. Эвакуация будет производиться по письменному согласию родителей.

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ТАСС

Татьяна Миссуми
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