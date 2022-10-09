ВСУ обстреляли пляж и парк Энергодара, ранено 4 мирных жителя
ВСУ нанесли удар по пляжу и парку Победы города Энергодара, в результате четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
"8 октября украинские каратели совершили артиллерийский обстрел пляжа и парка Победы города Энергодара. В результате террористических действий ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя", — говорится в заявлении.
Там отмечается, что специалисты продолжают работы по восстановлению энергоснабжения города и ближайших окрестностей, которое нарушилось из-за повреждения распределительного устройства Запорожской ТЭС при обстреле с украинской стороны.
Как писал Лайф, за последнее время интенсивность обстрелов Энергодара увеличилась в разы. По одной из версий, украинская армия массированными обстрелами береговой линии готовится к проведению десантной операции. Обстановка в регионе стала очень небезопасной. Власти Херсонской и Запорожской областей даже согласовали вывоз детей из прифронтовой зоны на территорию Крыма. Эвакуация будет производиться по письменному согласию родителей.
ТАСС