ВСУ пошли в атаку на Луганском направлении и потеряли более 120 бойцов
В ходе специальной военной операции российские военнослужащие отбили на Луганском направлении атаки ВСУ в ряде населённых пунктов, уничтожив более 120 бойцов и три танка противника. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артёмовск и Зайцево Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей", — сказал Конашенков на брифинге.
Также Вооружённые силы Украины за сутки лишились двухсот бойцов на Николаевско-Криворожском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, они потеряли и большое количество различной техники.
Unsplash