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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 12:28
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ВСУ пошли в атаку на Луганском направлении и потеряли более 120 бойцов

В ходе специальной военной операции российские военнослужащие отбили на Луганском направлении атаки ВСУ в ряде населённых пунктов, уничтожив более 120 бойцов и три танка противника. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артёмовск и Зайцево Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей", — сказал Конашенков на брифинге.

ВС России отразили все попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили все попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении

Также Вооружённые силы Украины за сутки лишились двухсот бойцов на Николаевско-Криворожском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, они потеряли и большое количество различной техники.

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Unsplash

Оксана Попова
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