ВСУ пошли в атаку на Луганском направлении и потеряли более 120 бойцов

В ходе специальной военной операции российские военнослужащие отбили на Луганском направлении атаки ВСУ в ряде населённых пунктов, уничтожив более 120 бойцов и три танка противника. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артёмовск и Зайцево Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей", — сказал Конашенков на брифинге.