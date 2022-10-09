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Опубликовано 9 октября 2022, 12:14
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ВС России отразили все попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении

Вооружённым силам России удалось отразить все попытки наступления ВСУ в Донецкой Народной Республике, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населённых пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой Народной Республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, бойцы ВС РФ уничтожили около ста военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

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Также Вооружённые силы Украины за сутки лишились двухсот бойцов на Николаевско-Криворожском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также они потеряли большое количество различной техники.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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