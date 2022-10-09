ВС России отразили все попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении
Вооружённым силам России удалось отразить все попытки наступления ВСУ в Донецкой Народной Республике, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населённых пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой Народной Республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены", — сказал он в ходе брифинга.
По словам генерал-лейтенанта, бойцы ВС РФ уничтожили около ста военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Также Вооружённые силы Украины за сутки лишились двухсот бойцов на Николаевско-Криворожском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также они потеряли большое количество различной техники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ