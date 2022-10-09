ВСУ лишились 200 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении
Вооружённые силы Украины за сутки лишились двухсот бойцов на Николаевско-Криворожском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также они потеряли большое количество различной техники.
"Всего за сутки на Николаевско-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей", — сообщил он на брифинге.
Ранее Лайф рассказывал, что вчера ВСУ потеряли в районе Харькова более 100 бойцов при попытке наступления на Купянском направлении. Российские военные успешно отразили все атаки противника.
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