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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 11:55
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ВСУ лишились 200 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы Украины за сутки лишились двухсот бойцов на Николаевско-Криворожском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также они потеряли большое количество различной техники.

"Всего за сутки на Николаевско-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей", — сообщил он на брифинге.

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Ранее Лайф рассказывал, что вчера ВСУ потеряли в районе Харькова более 100 бойцов при попытке наступления на Купянском направлении. Российские военные успешно отразили все атаки противника.

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Unsplash

Оксана Попова
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