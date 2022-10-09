"Байден упал бы с лошади": Британцы пришли в восторг от "шикарного торса" Путина на фото в Daily Mail

Британцы оценили внешний вид президента России Владимира Путина, восторженно заявив, что глава государства с "шикарным торсом" находится в отличной физической форме.

"Красивый, с шикарным торсом. А годы его не берут", — написал один из читателей газеты Daily Mail.

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки в Туве. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский

Другой комментатор назвал Путина настоящим главой государства, которым может гордиться его народ, в отличие от "двуличных слабаков, выдающих себя за лидеров на Западе". Причём если бы американский президент Джо Байден захотел сделать такое фото, то упал бы с лошади, добавил ещё один читатель.

"Он харизматичен, смел и силён. <...> Вытащил Россию из кризиса, когда казалось, что надежды больше нет. Жизнь в России с каждым годом налаживается, поэтому население с удовольствием голосует за Путина. На фоне западных лидеров с каждым годом выглядит всё круче", — заявил следующий пользователь.

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Дружинин

По словам другого, Путин делал всё для России и посвятил жизнь сохранению её уникального наследия. И несмотря на возраст, в котором многие его западные коллеги уже давно живут в хосписах, глава государства остаётся интеллектуально развитым и физически активным, верным сторонником демократических принципов.

"Трудно найти более последовательного политика, чем Путин, просто американцы не привыкли слушать и анализировать мнение своих оппонентов. Они могут только демонизировать своих противников. Ничего нового", — добавил комментатор.