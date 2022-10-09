"Байден упал бы с лошади": Британцы пришли в восторг от "шикарного торса" Путина на фото в Daily Mail
Читателей Daily Mail привели в восторг фотографии Путина, опубликованные на его юбилей
Президент России Владимир Путин на коне. Фото © ТАСС / AP / Alexei Druzhinin
Британцы оценили внешний вид президента России Владимира Путина, восторженно заявив, что глава государства с "шикарным торсом" находится в отличной физической форме.
"Красивый, с шикарным торсом. А годы его не берут", — написал один из читателей газеты Daily Mail.
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки в Туве. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский
Другой комментатор назвал Путина настоящим главой государства, которым может гордиться его народ, в отличие от "двуличных слабаков, выдающих себя за лидеров на Западе". Причём если бы американский президент Джо Байден захотел сделать такое фото, то упал бы с лошади, добавил ещё один читатель.
"Он харизматичен, смел и силён. <...> Вытащил Россию из кризиса, когда казалось, что надежды больше нет. Жизнь в России с каждым годом налаживается, поэтому население с удовольствием голосует за Путина. На фоне западных лидеров с каждым годом выглядит всё круче", — заявил следующий пользователь.
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Дружинин
По словам другого, Путин делал всё для России и посвятил жизнь сохранению её уникального наследия. И несмотря на возраст, в котором многие его западные коллеги уже давно живут в хосписах, глава государства остаётся интеллектуально развитым и физически активным, верным сторонником демократических принципов.
"Трудно найти более последовательного политика, чем Путин, просто американцы не привыкли слушать и анализировать мнение своих оппонентов. Они могут только демонизировать своих противников. Ничего нового", — добавил комментатор.
Президент России Владимир Путин во время прогулки со своими собаками — болгарской овчаркой Бафaи и акита-ину Юмэ. Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Дружинин
На днях президент России Владимир Путин отпраздновал юбилей. Со знаменательной датой его поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что политик возглавил страну в глубоком экономическом и политическом кризисе и в кратчайшие сроки смог превратить её в одну из самых сильных мировых держав. Свои поздравления в адрес Путина направил и глава КНДР Ким Чен Ын, отметив его заслуги в "строительстве сильной России". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привёз в подарок ковры из фруктов и пирамиды из арбузов, а белорусский лидер Александр Лукашенко решил подарить ему трактор ручной сборки.