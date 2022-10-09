Израиль начал пробную откачку газа со спорного месторождения Кариш
Британско-греческая компания Energean Power начала подачу газа с израильского месторождения Кариш, расположенного в Средиземном море возле спорного района на границе с Ливаном. Соответствующая информация опубликована на странице организации в "Твиттере".
"Мы рады сообщить о важном шаге. <…> После получения одобрения со стороны Министерства энергетики Израиля началась подача газа с месторождения Кариш на плавучую буровую установку", — сказано в заявлении компании.
Ранее Лайф рассказывал, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
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