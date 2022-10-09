На линии соприкосновения в Запорожье насчитали более пяти тысяч польских наёмников

"Если мы говорим о поляках, то поляки сейчас, наверное, по количеству доминанта, их несколько тысяч на запорожской ЛБС. Понятно, они не на передке, то есть они только на самых важных и нужных участках линии боевого соприкосновения, линии фронта, но тем не менее их количество, по разным оценкам, доходит уже до пяти тысяч человек в Запорожской области", — сказал он.