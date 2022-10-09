На линии соприкосновения в Запорожье насчитали более пяти тысяч польских наёмников
Рогов: На линии соприкосновения в Запорожье находится более пяти тысяч польских наёмников
Около пяти тысяч польских наёмников находится на линии соприкосновения в Запорожье. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Если мы говорим о поляках, то поляки сейчас, наверное, по количеству доминанта, их несколько тысяч на запорожской ЛБС. Понятно, они не на передке, то есть они только на самых важных и нужных участках линии боевого соприкосновения, линии фронта, но тем не менее их количество, по разным оценкам, доходит уже до пяти тысяч человек в Запорожской области", — сказал он.
Ранее стало известно, что киевские власти скопили большое число наёмников более чем из 30 стран на линии фронта в Запорожской области. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Киев стягивает в Запорожье боевиков и выходцев из западных областей Украины, "чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает своё будущее только с Россией".
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