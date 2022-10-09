Рогов сообщил о большом количестве наёмников ВСУ на линии фронта в Запорожской области
Рогов: Киев согнал на передовую в Запорожской области наёмников более чем из 30 стран
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что киевские власти скопили большое число наёмников более чем из 30 стран на линии фронта в Запорожской области. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
"Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наёмников. Известно о представителях из более чем 30 различных стран", — сообщил он.
Рогов подчеркнул, что Киев стягивает в Запорожье боевиков и выходцев из западных областей Украины, "чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает своё будущее только с Россией".
Ранее командир роты из Луганской Народной Республики с позывным Чёрный рассказал, что в Донбассе против РФ сражаются в основном иностранные наёмники. По его словам, в основном это граждане Польши и Великобритании.
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