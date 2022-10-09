МИД России обозначил "красную линию" для Запада в конфликте на Украине
МИД: Поставки Западом дальнобойных средств поражения Киеву будут для РФ "красной линией"
Если Запад станет поставлять Киеву дальнобойные или более мощные средства поражения, то это будет являться для России "красной линией". Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации", — сказал он.
Лайф уже сообщал, что Украина в рамках военной помощи Запада собралась попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". В частности, Киев рассчитывает на баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова уже вынесла США предупреждение. По её словам, Америка будет признана непосредственной стороной конфликта, если решит направить Киеву ракеты большей дальности.
ТАСС / Сергей Мальгавко