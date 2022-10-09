МИД России обозначил "красную линию" для Запада в конфликте на Украине

Если Запад станет поставлять Киеву дальнобойные или более мощные средства поражения, то это будет являться для России "красной линией". Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации", — сказал он.