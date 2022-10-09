Намёк толще некуда: В Китае прикинули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"
В МИД Китая намекнули на причастность США к диверсиям на "Северных потоках"
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят Соединённые Штаты. Пост с размышлениями она разместила у себя в соцсетях.
"Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?" — задалась недвусмысленным вопросом китайский дипломат, сопроводив пост тремя скриншотами.
Пост китайского дипломата. Фото © Twitter / SpokespersonCHN
Первая заметка — заявление главы Белого дома Джо Байдена, в котором он публично утверждал, что возможно "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины. В другой говорится об "огромных возможностях", открывшихся перед Вашингтоном после диверсии на трубопроводах. В третьей приводится сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии.
ТАСС / Zuma