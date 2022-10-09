Намёк толще некуда: В Китае прикинули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят Соединённые Штаты. Пост с размышлениями она разместила у себя в соцсетях.

"Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?" — задалась недвусмысленным вопросом китайский дипломат, сопроводив пост тремя скриншотами.

Пост китайского дипломата. Фото © Twitter / SpokespersonCHN