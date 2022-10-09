"Надеюсь, не нажмёт не на ту кнопку": Байдена после слов об армагеддоне предложили сдать в приют
Читатели The Telegraph высмеяли Байдена после его слов об угрозе "ядерного армагеддона"
Читатели британского издания The Telegraph отреагировали на заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена об угрозе "ядерного армагеддона". Ранее он заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия.
Пользователи раскритиковали высказывания американского президента и призвали "убрать его со сцены". А один из пользователей назвал Байдена "позором международного масштаба".
"Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку", — с негодованием призвал один из комментаторов.
"Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!" — съязвил другой.
"Надеюсь, Байден не нажмёт не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку", — подпустил чёрного юмора ещё один читатель.
"Давай, чувак... Придерживайся сценария, а?" — сыронизировал пользователь из Британии.
Напомним, Байден признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы армагеддоном". Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена об угрозе "ядерного армагеддона" не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия.
Заявления президента США о ядерной угрозе озадачили даже американских силовиков. После его речи официальные представители Белого дома начали убеждать американцев и союзников, что у Байдена нет никаких новых разведданных, свидетельствующих о приближении ядерной войны. Между тем дочь политика Джона Маккейна Меган обрушилась с критикой на Байдена из-за его слов о "надвигающемся ядерном армагеддоне".
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta