"Надеюсь, не нажмёт не на ту кнопку": Байдена после слов об армагеддоне предложили сдать в приют

Читатели британского издания The Telegraph отреагировали на заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена об угрозе "ядерного армагеддона". Ранее он заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия.

Пользователи раскритиковали высказывания американского президента и призвали "убрать его со сцены". А один из пользователей назвал Байдена "позором международного масштаба".

"Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку", — с негодованием призвал один из комментаторов.

"Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!" — съязвил другой.

"Надеюсь, Байден не нажмёт не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку", — подпустил чёрного юмора ещё один читатель.

"Давай, чувак... Придерживайся сценария, а?" — сыронизировал пользователь из Британии.