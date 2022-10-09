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9 октября, 04:11

Беженцам с Украины больше не стоит рассчитывать на приют в городах бывшей ГДР

MDR: Города бывшей ГДР всё чаще отказываются принимать украинских беженцев

В Центральной Германии — на территории бывшей ГДР — всё большее число муниципалитетов достигают предела возможностей по приёму беженцев с Украины и отказывают им в жилье. Об этом сообщает телерадиокомпания MDR.

В городах Магдебург, Гера и Галле объявили, что больше не будут принимать украинцев, власти Эрфурта и Хемница тоже вряд ли смогут принимать новых беженцев, так как "близки к пределу".

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По информации телекомпании, в некоторых городах вновь освобождают школьные спортзалы и сдают в аренду пансионы, гостиницы и общежития для размещения беженцев. Многое напоминает ситуацию 2015 года, когда произошёл миграционный кризис.

В Немецком союзе городов и общин посетовали на сложную ситуацию из-за того, что приходится принимать "слишком много людей". По словам исполнительного директора союза Герда Ландсберга, всё больше и больше муниципалитетов заявляют о том, что они "достигли предела своих возможностей".

Ранее Лайф писал, что украинским беженцам в Британии станут меньше помогать, это связано с тем, что благотворительная организация Refugees at Home сокращает свою работу. Помощь будет оказана тем украинцам, которые первоначально обратились с просьбой найти жильё. Однако запросы от беженцев, которые поступили позже, рассмотрению уже не подлежат.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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