Штраф три тысячи: Что россиянам запрещено хранить в собственном доме
Юрист Кудерко: Хранение колясок в подъезде обернётся штрафом в три тысячи рублей
Лестничные клетки и лестничные марши в подъездах многоквартирных домов прежде всего используются для эвакуации жильцов в экстренных ситуациях, их нельзя загромождать посторонними предметами и вещами. За размещение таковых, включая детские коляски, положен штраф до трёх тысяч рублей, предупреждает юрист Елена Кудерко.
"Вопреки сложившейся традиции, хранение детских колясок в подъездах домов является серьёзным административным нарушением", — пояснила эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Хранение колясок, велосипедов и санок разрешается только в специальных "колясочных", которыми оборудованы лишь некоторые типовые многоквартирные дома. Контроль за исполнением правил осуществляет управляющая компания многоквартирного дома, напомнила Кудерко. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: граждане могут быть оштрафованы на две – три тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что за зарядку детской машины в подъезде многоквартирного дома суд оштрафовал жительницу Уфы на десять тысяч рублей. Произошло это из-за жалобы, написанной соседкой женщины: та заявила, что был факт использования общедомовой электроэнергии в личных целях, воровство электричества.
ТАСС / Илья Щербаков