Штраф три тысячи: Что россиянам запрещено хранить в собственном доме

Лестничные клетки и лестничные марши в подъездах многоквартирных домов прежде всего используются для эвакуации жильцов в экстренных ситуациях, их нельзя загромождать посторонними предметами и вещами. За размещение таковых, включая детские коляски, положен штраф до трёх тысяч рублей, предупреждает юрист Елена Кудерко.

"Вопреки сложившейся традиции, хранение детских колясок в подъездах домов является серьёзным административным нарушением", — пояснила эксперт в беседе с агентством "Прайм".