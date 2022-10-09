Появились спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва
Компания Planet опубликовала снимки Крымского моста, сделанные её спутниками до и после взрыва. Кадры появились в социальных сетях.
Первая фотография датирована 7 октября, то есть за день до ЧП на Крымском мосту. Внешний вид сооружения абсолютно идеален.
Спутниковый снимок Крымского моста до взрыва. Фото © Twitter / planet
На втором изображении, датированном 8 октября, можно заметить повреждения, полученные в результате ЧП на мосту. Также заметен шлейф дыма, тянущийся через Керченский пролив.
Спутниковый снимок Крымского моста после взрыва. Фото © Twitter / planet
Утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
Twitter / planet