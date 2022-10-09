Появились спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

Компания Planet опубликовала снимки Крымского моста, сделанные её спутниками до и после взрыва. Кадры появились в социальных сетях.

Первая фотография датирована 7 октября, то есть за день до ЧП на Крымском мосту. Внешний вид сооружения абсолютно идеален.

Спутниковый снимок Крымского моста до взрыва. Фото © Twitter / planet

На втором изображении, датированном 8 октября, можно заметить повреждения, полученные в результате ЧП на мосту. Также заметен шлейф дыма, тянущийся через Керченский пролив.