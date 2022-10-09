Минск заявил о возможном ударе ВСУ по Белоруссии
МИД: Украинскому послу в Минске вручили ноту о намерении Киева ударить по Белоруссии
МИД Украины заявил, что украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии для вручения ноты. Как сообщает сайт МИД Украины, это случилось вечером 8 октября. В ноте утверждается, что у Киева есть планы нанести удар по белорусской территории.
"Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашён посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии", — сообщает внешнеполитическое ведомство.
В украинском МИДе отметили, что информация о возможном ударе их войск по территории Белоруссии не соответствует действительности. Вручение ноты в министерстве посчитали "российской провокацией".
Ранее в Белоруссии предупредили о формировании ударных группировок НАТО в Восточной Европе. По словам министра обороны республики генерал-лейтенанта Виктора Хренина, под видом борьбы с миграционным кризисом в Польше на белорусской границе сосредоточены силы и средства трёх из четырёх крупных польских сухопутных объединений. А ранее и лидер республики Александр Лукашенко заявил об угрозе тактического ядерного удара после слов президента Польши.
ТАСС / Кирилл Кухмарь