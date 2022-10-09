Минск заявил о возможном ударе ВСУ по Белоруссии

МИД Украины заявил, что украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии для вручения ноты. Как сообщает сайт МИД Украины, это случилось вечером 8 октября. В ноте утверждается, что у Киева есть планы нанести удар по белорусской территории.

"Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашён посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии", — сообщает внешнеполитическое ведомство.

В украинском МИДе отметили, что информация о возможном ударе их войск по территории Белоруссии не соответствует действительности. Вручение ноты в министерстве посчитали "российской провокацией".