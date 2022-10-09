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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 02:16
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Киев скоро может остаться без американских ракет HIMARS

Экс-полковник Кансиан: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты HIMARS

В ближайшее время Вашингтон не сможет поставлять Киеву некоторые виды боеприпасов. Об этом сообщил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Как сообщает AFP, он предупредил, что запасы вооружений расходуются быстрее, чем их можно пополнить. В частности, это касается запасов ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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"Если Соединённые Штаты отправят треть этого запаса Украине (как это было в случае с Javelin и Stinger), Украина получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда они будут исчерпаны, замены им не найдётся", — объяснил Кансиан, который ранее занимался закупками оружия для правительства США.

Офицер полагает, что восстановление запасов до уровня, предшествовавшего началу российской спецоперации на Украине, "может занять годы".

AFP приводит слова ещё одного военного чиновника США, заявившего на условиях анонимности, что потребность Украины в боеприпасах оказалась "намного больше, чем ожидалось".

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Ранее газета Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании сообщила, что к концу года страна исчерпает свои военные и денежные ресурсы для поддержки Украины. По оценке издания, новому премьер-министру страны придётся решить, продолжать ли помогать Киеву "миллиардами фунтов стерлингов" в ущерб финансовому благополучию государства.

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ТАСС / AP / Roman Koksarov

Иван Косицын
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