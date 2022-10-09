Словения первая среди славянских стран узаконила однополые браки
Словения стала первой среди славянских стран, где легализовали однополые браки. Об этом сообщает Euronews. Парламент Словении не только узаконил однополые браки в стране, но и дал право таким парам усыновлять детей.
Голосование за поправку состоялось в парламенте после решения Конституционного суда, согласно которому определение брака как союза мужчины и женщины ущемляет права сексуальных меньшинств. За инициативу проголосовало 48 депутатов, против — 29. Словенская оппозиция уже осудила решение парламента и провела несколько митингов против нововведения.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что не подпишет законопроект, разрешающий однополые браки в республике, если он будет принят депутатами. Глава государства напомнил, что семья — это союз мужчины и женщины.
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