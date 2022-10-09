Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 04:49
19792

Словения первая среди славянских стран узаконила однополые браки

Словения стала первой среди славянских стран, где легализовали однополые браки. Об этом сообщает Euronews. Парламент Словении не только узаконил однополые браки в стране, но и дал право таким парам усыновлять детей.

Голосование за поправку состоялось в парламенте после решения Конституционного суда, согласно которому определение брака как союза мужчины и женщины ущемляет права сексуальных меньшинств. За инициативу проголосовало 48 депутатов, против — 29. Словенская оппозиция уже осудила решение парламента и провела несколько митингов против нововведения.

На Кубе легализовали однополые браки
На Кубе легализовали однополые браки

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что не подпишет законопроект, разрешающий однополые браки в республике, если он будет принят депутатами. Глава государства напомнил, что семья — это союз мужчины и женщины.

BannerImage

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Словения
  • лгбт
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar