Эксперт озвучил условие для ослабления рубля
Аналитик Сыроваткин: Разрешение нерезидентам продавать российские активы ослабит рубль
Повлиять на снижение рубля в большей мере может разрешение нерезидентам продавать российские активы, конвертировать выручку в валюту и вывозить её за рубеж. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
Если этого не случится, то доллар до конца 2022 года будет стоить 69 рублей, а в конце 2023 года — 75 рублей, прогнозирует специалист. Отрицательное влияние на рубль может оказать и введение Западом санкций в отношении НКЦ.
"Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не подпадёт под санкции, например, в следующем году", — высказался Сыроваткин в беседе с агентством "Прайм".
Аналитик подчеркнул, что ожидаемым является рост доллара к рублю в средне- и долгосрочной перспективе, однако сейчас нет предпосылок для роста пары выше 100. Это, впрочем, относится к безналичной валюте, а среди наличных долларов может возникнуть дефицит, что чревато сохранением параллельных курсов наличной и безналичной валют, которые могут двигаться разнонаправленно.
Ранее экономист Михаил Васильев предположил, что резкое укрепление доллара, которое последовало за повышением ставки Федеральной резервной системы, добавило экономических трудностей всему миру, повысив стоимость импортируемых продуктов питания и топлива. Это может спровоцировать череду дефолтов и банкротств некоторых компаний, а также целых государств.
ТАСС / Максим Стулов