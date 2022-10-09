Эксперт озвучил условие для ослабления рубля

Повлиять на снижение рубля в большей мере может разрешение нерезидентам продавать российские активы, конвертировать выручку в валюту и вывозить её за рубеж. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Если этого не случится, то доллар до конца 2022 года будет стоить 69 рублей, а в конце 2023 года — 75 рублей, прогнозирует специалист. Отрицательное влияние на рубль может оказать и введение Западом санкций в отношении НКЦ.

"Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не подпадёт под санкции, например, в следующем году", — высказался Сыроваткин в беседе с агентством "Прайм".