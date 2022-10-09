В Москве неадекват расстрелял патрульную машину с полицейскими

На западе Москвы неадекватный мужчина выстрелил в патрульный автомобиль и ранил полицейского. В ходе задержания сотрудник правоохранительных органов был вынужден применить оружие, злоумышленник ранен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передаёт ТАСС.

Сообщение о грубом нарушении общественного порядка на Ярцевской улице поступило ночью 9 октября. Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии. Он произвёл несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и попал одному из сотрудников в ноги. Затем злоумышленник вышел из подъезда и продолжил противоправные действия.

"В соответствии с законом "О полиции" сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан. Ему и сотруднику полиции оказывается медицинская помощь", — сообщили в главке.

Предварительно, нападавшим оказался 54-летний местный житель, у него изъято ружьё.