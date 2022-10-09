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9 октября, 00:42

Холода на носу: Замёрзшие немцы готовятся отапливать жилища конским навозом

Bloomberg: Немцы вырубают деревья в парке Берлина и держат в мыслях навоз

Жители Европы, отчаявшись из-за энергетического кризиса, возвращаются к старейшему в мире топливу для обогрева, а немцы и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны. Такую историю преподносит Bloomberg.

Нынешний энергокризис создаёт в Берлине тревожные отголоски запустения после Второй мировой войны. Из-за нехватки топлива жители немецкой столицы, чтобы отопить жилища, срубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен. Кроме того, они уже стали интересоваться использованием в качестве топлива конского навоза, пишет агентство.

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Авторы сообщают, что цены на древесные пеллеты во Франции почти удвоились и составляют до 600 евро за тонну, есть признаки панической закупки самого основного топлива в мире. В свою очередь, Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Между тем на доставку дровяных печей теперь могут уйти месяцы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии цены на дрова за год выросли почти вдвое. Превышение уровня средней инфляции оказалось более чем десятикратным: потребительские цены за этот же период выросли на 7,9%.

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Unsplash

Иван Косицын

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