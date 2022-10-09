МИД России назвал условие переговоров с Украиной

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и в конце февраля ответила на просьбу Киева начать переговорный процесс.

"Киев был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс. Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен", — отметил российский дипломат в беседе с ТАСС.

Полищук заверил, что Москва не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом, которые предлагают многие страны. Россия, по его словам, сама в этой роли выступала на протяжении восьми лет, содействуя переговорам Киева и Донбасса по выполнению Минских соглашений. Сейчас уже понятно, что все эти годы украинские власти тянули время и готовились к решению конфликта в Донбассе силовым путём, констатировал собеседник агентства.

К тем странам, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах России и Украины, Полищук обратился с призывом убедить Киев прекратить боевые действия и остановить войну, которую "он развязал ещё в 2014 году", а также вернуться к переговорам.

"Мы к этому готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится", — сказал дипломат.

Позицию президента Украины Владимира Зеленского, запретившего переговоры с Москвой, Полищук назвал "абсолютно неконструктивной" и не отвечающей интересам самой Украины. Чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причём не в пользу Киева, констатировал дипломат.