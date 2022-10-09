Назван вариант не работать, но пенсию получать побольше

Размер пенсии зависит от количества накопленных пенсионных баллов, начисленных за каждый год работы, однако гражданину могут начислить баллы за период, когда он не работал, а был занят важной общественной деятельностью. О таком варианте рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Важная для общества деятельность — это, например, отпуск по уходу за ребёнком. Так, полтора года за первого ребёнка добавляют 2,7 балла, за второго — 5,4, за третьего — 8,1. Уход за инвалидом или престарелым, равно как и служба в армии, оценивается в 1,8 балла, пояснила доцент ВШЭ в беседе с агентством "Прайм".

"Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после всё-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах", — предупредила юрист.

Размер будущей пенсии можно увеличить и путём покупки пенсионных баллов. Для этого необходимо внести в ПФР добровольные страховые взносы. Приобрести можно до половины необходимого стажа, то есть не более 15 лет, сказала Дзгоева.