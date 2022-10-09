В Пентагоне не стали комментировать удар по Крымскому мосту

В Минобороны США видели сообщения о взрыве на Крымском мосту, однако военному ведомству нечего сказать дополнительно по этому поводу. Об этом заявил представитель американского военного ведомства.

"Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Представитель Пентагона добавил, что украинцы "сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать".