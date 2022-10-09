В Пентагоне не стали комментировать удар по Крымскому мосту
В Пентагоне признались, что им нечего сказать о взрыве на Крымском мосту
В Минобороны США видели сообщения о взрыве на Крымском мосту, однако военному ведомству нечего сказать дополнительно по этому поводу. Об этом заявил представитель американского военного ведомства.
"Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Представитель Пентагона добавил, что украинцы "сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подрыв Крымского моста. По её словам, реакция украинской стороны на ЧП свидетельствует о "террористической сущности" Киева.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
ТАСС / EPA / STRINGER