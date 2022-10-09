Житель Донецка получил ранения после атаки ВСУ натовским снарядом

В результате обстрела со стороны ВСУ повреждено здание в центре Донецка. В этом доме располагались офисы, магазины. У многих выбило витрины.

Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видео © LIFE

Инцидент произошёл на улице Артёма в Ворошиловском районе города. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили снаряд натовского калибра 155 миллиметров.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по направлению: 23:04 — населённый пункт Нетайлово – город Донецк (Ворошиловский район): выпущен один снаряд калибра 155 миллиметров", — сообщило представительство в телеграм-канале.

В результате обстрела пострадал один человек, его немедленно доставили в больницу.