Путин: РФ готова вносить вклад в решение мировых продовольственных проблем

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В своём обращении он подчеркнул, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности и наращивает экспортные возможности. Страна, по словам президента, готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, а также помогать беднейшим, развивающимся странам.

Агропромышленный комплекс Путин назвал одним из ключевых секторов экономики, который год за годом демонстрирует убедительный и достойный результат. В этом году, напомнил президент, в России ожидается рекордный урожай зерновых, почти 150 миллионов тонн, в том числе около 100 миллионов тонн пшеницы. Он отметил, что ещё сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми.

"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным важным необходимым для людей видам продуктов. Успешно решаем вопросы продовольственной безопасности. И более того, наращиваем экспортные возможности. Готовы, подчеркну это особо, вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что это является прямым результатом вложенных работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усилий. Глава государства поблагодарил работников и ветеранов отрасли за работу и пожелал им благополучия.