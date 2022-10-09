Лайф публикует видео с подсветкой Крымского моста цветами флага России

На Крымском мосту включили подсветку — арки конструкции разлились цветами российского триколора. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что освещение включено на протяжении всего моста.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по взрыву, заявил, что восстановительные работы на Крымском мосту будут проводиться круглосуточно в две смены. Он поручил также немедленно начать демонтаж обрушившегося участка моста.