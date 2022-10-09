Лайф публикует видео с подсветкой Крымского моста цветами флага России
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
На Крымском мосту включили подсветку — арки конструкции разлились цветами российского триколора. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что освещение включено на протяжении всего моста.
Крымский мост в цветах российского триколора. Видео © LIFE
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по взрыву, заявил, что восстановительные работы на Крымском мосту будут проводиться круглосуточно в две смены. Он поручил также немедленно начать демонтаж обрушившегося участка моста.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
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