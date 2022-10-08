Обрушившуюся часть Крымского моста поручено демонтировать

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин распорядился незамедлительно приступить к демонтажу участка Крымского моста, разрушенного взрывом. Информация опубликована на сайте правительства.

В ближайшие часы будет восстановлено освещение моста для круглосуточной работы строителей, обследование повреждений должно быть завершено в течение суток. Утром 9 октября к работе приступят водолазы, они осмотрят опоры моста. После этого будет приниматься решение об открытии движения по мосту для автобусов и большегрузного транспорта, а также по ремонтным срокам.

Как подчеркнул вице-премьер, первоочередной является задача по ремонту барьерных ограждений.

Хуснуллин, напомним, возглавляет правительственную комиссию в связи с подрывом Крымского моста. Решение о её формировании по поручению президента принял премьер-министр России Михаил Мишустин.