Захарова: Слова Зеленского о "превентивном ударе" подтвердили необходимость спецоперации

"То есть в своём желании защитить, выгородить или хоть как-то обелить Зеленского и разрулить всю эту ситуацию, потому что она вызвала волны по всему миру, они её усугубляют, они подтверждают те тезисы, которые говорила Москва в феврале и в марте, объясняя всю сложившуюся ситуацию именно намерением киевского режима нанести удар либо стать плацдармом для нанесения удара [по территории РФ]", — сказала Захарова в эфире телеканала ТВЦ.