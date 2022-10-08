Захарова: Слова Зеленского о "превентивном ударе" подтвердили необходимость спецоперации
Заявление Владимира Зеленского о "превентивном ударе" НАТО по России подтверждают утверждения Москвы об исходящей с Украины угрозы для России и необходимости проведения спецоперации. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Дипломат напомнила, как пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров утверждал, что Зеленский не имел в виду превентивные ядерные удары по российской территории, а подразумевал ситуацию, сохранявшуюся до февраля 2022 года.
"То есть в своём желании защитить, выгородить или хоть как-то обелить Зеленского и разрулить всю эту ситуацию, потому что она вызвала волны по всему миру, они её усугубляют, они подтверждают те тезисы, которые говорила Москва в феврале и в марте, объясняя всю сложившуюся ситуацию именно намерением киевского режима нанести удар либо стать плацдармом для нанесения удара [по территории РФ]", — сказала Захарова в эфире телеканала ТВЦ.
Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использования ею ядерного оружия. Это высказывание вызвало широкий резонанс. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал сделать президенту Украины "превентивную трепанацию черепа", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "призывом к мировой войне". Позднее Зеленский сообщил, что имел в виду новые санкционные меры, предлагая нанести "превентивный удар" по России.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ