Украинская беженка с четырьмя собаками отказалась съезжать от приютивших её британцев
Анфиса Власова. Фото © Facebook (запрещён в РФ)
Украинская беженка Анфиса Власова отказывается съезжать от британцев, приютивших её ранее. Об этом пишет The Sun. Изначально уроженка Харькова попала в Польшу, а уже оттуда уехала в королевство, где её приняла семья из деревни рядом с городом Ридинг Южного Оксфордшира. Спустя полгода жизни хозяева попросили её съехать, однако женщина наотрез отказалась делать это.
"Я уже знаю это место. Так сложно было приспособиться. Мне это удалось, поэтому я хотела бы остаться здесь", — настаивает Анфиса.
41-летняя Власова попыталась найти другое жильё в этой деревне, однако все ей отказали. Женщине не помогли даже в церкви и местной администрации. Теперь Анфиса пытается добиться помощи через огласку в СМИ.
Ранее Лайф писал, что власти Польши хотят начать требовать от украинских беженцев плату за выделенное им жильё. Речь идёт о, например, общежитиях или отелях.