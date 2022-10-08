Украинская беженка с четырьмя собаками отказалась съезжать от приютивших её британцев

Украинская беженка Анфиса Власова отказывается съезжать от британцев, приютивших её ранее. Об этом пишет The Sun. Изначально уроженка Харькова попала в Польшу, а уже оттуда уехала в королевство, где её приняла семья из деревни рядом с городом Ридинг Южного Оксфордшира. Спустя полгода жизни хозяева попросили её съехать, однако женщина наотрез отказалась делать это.

"Я уже знаю это место. Так сложно было приспособиться. Мне это удалось, поэтому я хотела бы остаться здесь", — настаивает Анфиса.

41-летняя Власова попыталась найти другое жильё в этой деревне, однако все ей отказали. Женщине не помогли даже в церкви и местной администрации. Теперь Анфиса пытается добиться помощи через огласку в СМИ.